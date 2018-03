Egoísmo DATA ESTELAR Marte e Urano em conjunção, Sol e Netuno em sextil; Lua míngua no signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra, cada mal que viceja é o resultado direto da recusa formal e subjetiva de se participar em conjuntos maiores e mais sofisticados de experiência, supervalorizando-se as prerrogativas individuais em detrimento do que for comum a todos os humanos e, ainda mais, do que nossa humanidade tiver em comum com o resto do planeta. Todos os males derivam do único pecado, o egoísmo, e não há como aliviar este peso considerando-se normal que isto seja assim, argumentando com sofisticação científica a presença de genes egoístas ou de dinâmicas psicológicas fundamentais para a sobrevivência. Os fatos são autoexplicativos, o egoísmo produz miséria e decadência, sobrevive o mais forte, mas sem viver plenitude alguma. Áries >>21-03 a 20-04 Aquelas pessoas que outrora provocaram problemas graves tentam aproximar-se para uma reconciliação. À primeira vista, isto até seria possível, mas é necessário cautela, de modo a não trazer o inimigo novamente para dentro de casa. Touro >>21-04 a 20-05 A liberdade é um dom que precisa ser renovado todos os dias, sem por isso ser diminuído com atitudes caprichosas. O capricho nada tem a ver com a liberdade, pois demonstra medo ante as adversidades que dificultarem o caminho. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Ao tomar atitudes corajosas, não espere aprovação. Pelo contrário, espere críticas e insultos até. Porém, quando a coragem surge indômita do centro do coração, nada mais importa a não ser agir de acordo com seus desígnios. Câncer >>21-06 a 21-07 A tentativa de controlar as outras pessoas é resultado do medo que se sente intimamente. Há uma sutil diferença entre dominar e controlar, pois, enquanto a primeira atitude resulta da perícia, a segunda é produto somente do medo. Leão>> 22-07 a 22-08 Nem sempre suas decisões beneficiam a maior quantidade possível de pessoas. Talvez isto não seja produto de sua própria vontade, mas da educação e da civilização, porque existe uma espécie de consenso que aponta para o egoísmo. Virgem >>23-08 a 22-09 Perder o controle da situação não é o fim do mundo, não. Pelo contrário, perder o controle é o início de panoramas mais claros e amplos, um deles no qual caibam outras pessoas e outro em que o espírito fraterno vença o egoísmo. Libra >>23-09 a 22-10 Agir com espontaneidade parece fácil, mas na prática sempre haverá regras e etiquetas que, aparentemente, impedirão este tipo de atitude. Porém, sempre valerá a pena agir com a ousadia que só a espontaneidade proporcionaria. Escorpião >>23-10 a 21-11 É tentador buscar culpados para legitimar os sentimentos adversos. No entanto, esta busca não facilita em nada as coisas, pelo contrário, as complica, desviando a atenção do que se poderia fazer, de forma prática, para solucionar os casos. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Você quer sinceramente proteger as pessoas que ama e também quer proteger sua própria alma, que merece seu amor. Porém, a vontade de proteger há de ser limitada, pois de tanto proteger acaba se confinando as pessoas numa redoma. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Com quantas dúvidas se constrói uma verdadeira certeza? Quantas perguntas são necessárias para se chegar a uma verdadeira resposta? Quantas dores são imprescindíveis sentir para se conquistar o verdadeiro amor? Quantas? Aquário >>21-01 a 19-02 Os segredos complicam tudo, mas por enquanto não haveria possibilidade real de abrir o jogo. Porém, mantenha a consciência a respeito das complicações que os segredos causaram, para poder, futuramente, se livrar desses. Peixes >>20-02 a 20-03 Neste planeta Terra, o amor é muito mais uma tarefa do que uma recompensa, porque requer autodomínio e altruísmo suficiente para oferecer ao mundo e às pessoas o melhor de si, à despeito de nada bom colher-se por causa disso.