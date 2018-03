Efeitos de uma religião na vida de uma mulher The Secret Scripture Sebastian Barry Vicking 304 págs., R$ 74,90 Quando jovem, Roseanne McNulty era considerada uma das garotas mais belas e sedutoras de County Sligo, na Irlanda. Hoje, prestes a completar 100 anos, e paciente do Roscommon Regional Mental Hospital, ela decide rememorar a sua trajetória. Doutor Grene, responsável pela avaliação dos internos, tem particular interesse por Roseanne. Ao pesquisar sobre a vida dela, Grene descobre um documento, produzido pelo padre local, que registra uma versão diferente da contada pela paciente. Além de uma história sobre amor e traição, The Secret Scripture, do irlandês Sebastian Barry, é um relato intenso dos efeitos da atuação da Igreja Católica sobre os indivíduos ao longo do século 20.