Edusp festeja o 20.º aniversário Com uma festa na Fiesp, hoje à noite, a Edusp (Editora da Universidade de São Paulo) comemora 20 anos de criação de seu Departamento Editorial e o lançamento do milésimo título, Épicos (em co-edição com a Imprensa Oficial do Estado), que inaugura a Coleção Multiclássicos, concebida e organizada por Ivan Teixeira.