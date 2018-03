Educação é tudo

Data estelar: Mercúrio em trígono com Urano e sextil com Saturno; a Lua ainda é Cheia, transitando pelo signo de Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra, mais do que nunca a atenção deve ser depositada nos sistemas educacionais, porque a civilização atual está em colapso e são as atuais crianças as destinadas a reinventar tudo. Educação é promover o livre espírito humano, de modo que as diferenças sejam aceitas e compostas num grande mosaico de pensamentos e sentimentos. Educação é promover a aceitação da divindade como um fato, deixando para trás complicadas especulações teológicas que só serviram para confundir e afastar nossa humanidade do contato real com a divindade. Educação é aceitar o fato de que nossa humanidade possui uma percepção inata da Vida, que a capacita a amar e caminhar na direção de algo além de si mesma. Educação é o desafio e a conquista. ÁRIES 21-3 a 20-4 Sem queixas, a vida oferece abundantes recursos. Cada queixa entoada é uma recusa de aceitar o que a vida oferece graciosamente, fazendo de conta que tudo é pouco ou quase nada. Por que será que as pessoas insistem em se queixar tanto? TOURO 21-4 a 20-5 Mantenha sua mente e coração abertos às novidades, lembre-se de que sem espírito de aventura nada de interessante aconteceria jamais. Se nossa humanidade não tivesse acreditado naquilo que não podia ser provado, a evolução não teria acontecido. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Agradeça, converse, ofereça gestos solidários às pessoas próximas, faça com que sua presença seja valiosa pelas atitudes tomadas e não pela promessa de algo que aconteceria num futuro que, no fim, acaba nunca acontecendo. CÂNCER 21-6 a 21-7 Você terá de continuar se atrevendo a apostar, mesmo que nenhuma recompensa se aviste no horizonte. Essa é uma atitude atrevida, porque a todo momento a alma encontra argumentos para duvidar do que a motiva a ir em frente. LEÃO 22-7 a 22-8 É necessário usar o discernimento para distinguir o falso do verdadeiro. Faça isso sem medo de perder contato com seu coração. Faça isso justamente porque sua alma valoriza os sentimentos e porque não quer desperdiçá-los com quem não os merece. VIRGEM 23-8 a 22-9 Explorar e não compartilhar, tomar e não dar, esses são os verdadeiros pecados de nossa humanidade, os quais não são apenas praticados pelos governos, mas pelas pessoas simples também. Quer mudar o mundo? Mude isso em você! LIBRA 23-9 a 22-10 Melhor aceitar tudo com realismo, porque negar qualquer parte dos acontecimentos estabelecerá uma demora maior para que as coisas sejam superadas com rapidez e facilidade. A aceitação, ainda que dura, é essencial à superação. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Agora é tempo de prestar serviço a alguém. Isso significa que as recompensas devidas pelo esforço empreendido podem demorar um pouco mais do que o esperado e desejado. Não importa, prestar serviço é recompensador em si mesmo. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 As pessoas pedem provas, mas elas esquecem que a humanidade nunca teria evoluído se não acreditasse naquilo que ainda não teria comprovação, apostando no desconhecido e, por pura persistência, inventado o que ainda não existia. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Há certas tentações que precisam ser evitadas, em nome da integridade. Pareceria fora da moda manifestar integridade, mas é melhor que sua alma seja considerada fora da normalidade do que fazer parte de um mundo decadente. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Neste caso, há bastante trabalho e pouca recompensa. Você vai desistir por causa disso? A razão argumenta que isso seria sensato, já que seria injusto trabalhar sem a devida recompensa. Porém, o coração tem outros argumentos... PEIXES 20-2 a 20-3 A mudança deixou de ser mera brisa, agora sopra com toda a força. O que você fará? Você vai continuar resistindo a esse vento de mudança? A sabedoria sugere que você facilite o máximo possível o ritmo ineludível da mudança.