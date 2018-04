Eduardo Valente faz boa surpresa em Paulínia

Quanto Dura o Amor? Esse mesmo, assim na forma interrogativa, é o título do segundo longa de Roberto Moreira, que concorreu na mostra competitiva do Festival de Paulínia. O filme tem estrutura multiplot, quer dizer, trabalha com várias histórias que se desenrolam de maneira simultânea, seguindo a vida de alguns personagens na cidade grande. Há a história da moça que vem do interior para vencer em São Paulo como atriz e começa namoro com uma cantora; a advogada que inicia um caso com um colega mas teme revelar-lhe um segredo, e o poeta, que se apaixona por uma prostituta. São versões sobre a solidão, num filme que adota, por vezes, um tom meio cômico, para abandoná-lo em seguida. Moreira disse que abandonou esse tom para não confundir o filme com os de um mestre como Robert Altman, "que é muito sarcástico e não poupa ninguém". Este, decidiu Roberto Moreira, seria amável para com os personagens, porque mantém foco no amor. Mas não, talvez, o amor convencional, papai e mamãe, certinho. É um inventário de amores tortos, noturnos, ásperos como a cidade onde se ambientam. É um filme moderno, sem ilusões mas também sem uma visão apocalíptica da vida urbana moderna e seus efeitos sobre as pessoas. Talvez uma certa sensação de abandono e, de novo, de solidão, seja um acompanhante inevitável da libertação individual possível na metrópole. Somos livres porque anônimos. Somos tristes pelo mesmo motivo. Um belo filme, com ar desolado, sobre o qual muito ainda deverá se falar. Já o documentário Sentidos à Flor da Pele, de Evaldo Mocarzel, sobre deficientes visuais, agradou bastante ao público com seu tom alto-astral, que não nega o sofrimento de quem perdeu a visão mas mostra como muitos conseguem levar vida normal. Filme de personagens, à maneira que já virou um pouco clichê no cinema brasileiro, mas alguns deles muito interessantes, como o pai do montador do filme, Marcelo Moraes, uma grande figura. Sobre a qual, aliás, o filme poderia ter se concentrado mais em vez de se dispersar entre tantos personagens. Essa falta de foco cobra um pouco seu preço a esse filme digno, porém um tanto convencional. Sentido contrário para outro documentário da competição, o ousado Moscou, de Eduardo Coutinho, retrato de bastidor dos ensaios e preparação para a montagem de uma peça, As Três Irmãs, de Chekhov. Filme difícil, todo pontuado de distanciamento ao mostrar o modo de preparação de uma peça de teatro, mas que trouxe emoção para as pessoas que se deixaram levar pela viagem e permaneceram na sala. A coletiva de Coutinho foi um show, no qual ele mostrou seu mau humor muito bem-humorado, sua cultura tão assimilada que jamais se exibe e, sobretudo, sua concepção da arte dramática buscada no mais completo despojamento. É um caminho que tende a um minimalismo extremo, de grande importância num cinema empetecado como o brasileiro. Por fim, a ótima surpresa foi a estreia em longas-metragens de Eduardo Valente, No Meu Lugar. Filme denso, bem dirigido, visão original de uma situação da violência urbana carioca. Na história, um policial intervém num sequestro, e todo o caso é contado em longo flash-back, com estrutura temporal complexa. Mas não é um exercício formal estéril, pois concentra sua atenção nos personagens e em seus dramas pessoais. O repórter viajou a convite da organização do festival