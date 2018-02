Eduardo Kac abre exposição na Espanha Mestre da arte transgênica e reconhecido mundialmente por suas instalações interativas e seus trabalhos de bioarte, o brasileiro Eduardo Kac inaugurou ontem exposição no Instituto Valenciano de Arte Moderna (Ivam), na Espanha. Na mostra, que vai até 11 de novembro, o artista questiona a posição do homem no mundo pós-digital através de 50 obras de diversas técnicas e sobre múltiplos suportes. Kac apresentou em Valência a performance Time Capsule (Cápsula do Tempo), que lembra o 10º aniversário da criação original de sua cápsula, em 11 de novembro de 1997, na Casa das Rosas, em São Paulo.