Editora reúne autores de livros infantis A Editora Melhoramentos reúne hoje os escritores Ziraldo, Pedro Bandeira e Ruth Rocha, na série Grande Encontro de Autores, para bate-papo sobre seus livros com o público infantil. O evento começa às 16 horas na Livraria Cultura do Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902). Os leitores mirins vão encontrar neste dia um kit contendo uma obra de cada autor que participa do encontro: O Namorado da Fada, de Ziraldo; Papo de Sapato, de Pedro Bandeira, e A Menina Que Não Era Maluquinha, de Ruth Rocha, além de uma camiseta. O objetivo é estimular o gosto pela literatura infantil entre as crianças.