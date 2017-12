Edição resgata Suplemento Literário A Imprensa Oficial do Estado de São Paulo lança hoje, às 17h30, no auditório Simon Bolívar do Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664), o livro Suplemento Literário - Que Falta Ele Faz! (208 págs., R$ 40), estudo de Elizabeth Lorenzotti sobre o caderno cultural publicado semanalmente pelo Estado entre as décadas de 50 e 70. Idealizado por Antonio Candido e dirigido por Décio de Almeida Prado (1956-1966) e Nilo Scalzo (1967-1974), o Suplemento contou com colaboradores importantes como os escritores Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, João Cabral de Mello Netto e Carlos Drummond de Andrade.