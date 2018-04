Edgar Morin autografa livro e faz palestra O escritor Edgar Morin participa hoje, a partir das 10 horas, de três eventos no Sesc Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000). Aos 88 anos, um dos maiores pensadores da atualidade dá uma palestra com o tema Pensar o Sul, debatendo questões étnicas e demográficas sobre a imigração no século 21. Morin também autografa O Ano Zero da Alemanha (Ed. Sulina, 319 págs., R$ 60), livro escrito pelo filósofo em 1946, que permanecia inédito no Brasil. O evento também conta com o relançamento de uma página bilíngue sobre Morin no portal do Sesc. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição, www.sesc.com.br.