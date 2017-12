Eddie Murphy supera-se na Framboesa de Ouro

Eddie Murphy virou a unanimidade negativa de Hollywood. Todo mundo adora espancar Eddie Murphy por seus filmes e, no ano passado, de favorito ao Oscar de coadjuvante (por Dreamgirls), ele passou pela humilhação de ver o veterano Alan Arkin subir ao palco para receber sua estatueta da categoria, por Pequena Miss Sunshine; ficou tão irritado que abandonou o Kodak Theatre no meio da cerimônia. Mas neste fim de semana, o astro das séries Um Tira da Pesada, O Professor Aloprado e Dr. Dolittle se superou. Ele ganhou não apenas uma, mas três Framboesas de Ouro, o prêmio satírico que é entregue aos piores do ano no cinema americano. Às vésperas do Oscar, Murphy recebeu, no sábado, o prêmio de pior ator, ao qual se somaram mais duas estatuetas - pior ator e atriz coadjuvantes -, já que interpreta vários papéis em Norbit. No ano passado, foi justamente o lançamento desta comédia de (muito) mau gosto que teria acabado com as chances do ator no Oscar, desqualificando-o para o prêmio de coadjuvante. Três Framboesas não representam pouca coisa, mas Murphy, mesmo super-recompensado, não foi o campeão da noite. Em sua 28ª edição, a Framboesa de Ouro destacou Lindsay Lohan como pior atriz do ano por sua participação em Eu Sei Quem Me Matou. Como interpreta gêmeas, Lindsay concorria duplamente, o que não enfraqueceu suas chances, pelo contrário. I Know Who Killed Me também estabeleceu um novo patamar na Framboesa de Ouro. Até aqui, o recorde de premiações negativas estava empatado entre dois filmes - Showgirls, de Paul Verhoeven, e Battlefield Earth, de Roger Christian (com John Travolta). Este ano, I Know Who Killed Me obteve oito Framboesas - além de pior atriz, foi pior filme, teve o pior diretor (Chris Silverston), o pior roteiro (Jeff Hammond) e Lindsay foi sozinha a pior dupla (contracenando consigo mesma). Houve injustiça - a bela Lindsay pode se considerar perseguida, pois não existe pior dupla que a formada por Jessica Alba e Dane Cook, em Maldita Sorte. A antipremiação da Framboesa de Ouro acorreu no Abracadabra Theatre, em Santa Monica, depois de apurados mais de 750 votos vindos dos EUA e de outros 18 países. O criador da Framboesa, John Wilson, explicou o prêmio como "uma brincadeira com a Academia de Hollywood, que se toma demasiado a sério".