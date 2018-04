''Economia de movimento era base do seu trabalho'' Ela mudou tudo. Veio como uma onda, passando por cima de tudo, fazendo a gente olhar as coisas por outro prisma, quase o contrário do que conhecíamos. O grande barato de Pina Bausch foi ter possibilitado uma grande abertura, uma grande liberdade, talvez a maior em todos os tempos. Ela veio com aquele expressionismo alemão mudando todos os conceitos, num momento em que a dança contemporânea estava restrita ao trabalho de alguns, como Martha Graham, Maurice Béjart, John Neumeier. Criou milhões de possibilidades com bem poucos movimentos. A coreografia Café Müller é o divisor de águas - colocou as pessoas contra a parede, mostrou que a coisa podia ser muito mais ampla. A economia de movimentos era a base do seu trabalho. E, ao mesmo tempo, com um peso dramático como nunca se tinha visto. Influenciou o mundo todo. Depois dela, os trabalhos de pesquisa espoucavam por todo lado. Foi talvez a coreógrafa que trouxe os maiores benefícios para a dança. A gente ficou sabendo de sua morte no meio do nosso ensaio. Fiquei muito chateado porque, além de tudo, ela era uma pessoa linda, fascinante, de uma tranquilidade contagiante. A minha dança era de uma outra vertente absolutamente diferente daquela da Pina. Mas tudo só foi possível porque ela abriu todos os caminhos.