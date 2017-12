Eagles batem outro recorde com o novo CD A jurássica banda americana Eagles voltou à carga, depois de 28 anos, com o álbum Lord Road Out of Eden batendo outro recorde mundial. Segundo a gravadora Universal, em uma semana, o CD, que saiu no dia 30 de outubro nos Estados Unidos, vendeu 3 milhões de cópias, marca nunca antes alcançada por nenhum outro em igual período. Sucessor de The Long Run, de 1979, o álbum traz 20 novas faixas e será lançado no Brasil no dia 13. O grande hit da banda, com integrantes atualmente na casa dos 70 anos, é Hotel California, de 1976, e a compilação Greatest Hits 1970-1975, o álbum mais vendido da história da indústria fonográfica: 29 milhões.