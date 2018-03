É tempo de paixão em Guarulhos Para promover ainda mais a arte teatral em Guarulhos, a Trópico''s Cia. de Teatro vai encenar ao ar livre o espetáculo itinerante e gratuito A Paixão de Cristo - Do Sermão da Montanha à Ressurreição. Ele contará com a participação de 50 atores e mais de 300 figurantes e será realizado hoje e amanhã, a partir das 18 h, no Parque JB Maciel, no interior do Paço Municipal de Guarulhos. A montagem tem três horas de duração. Neste ano, a Trópico''s Cia. de Teatro convidou Walter Sthein para a direção. Cerca de 400 profissionais estão envolvidos na montagem que conta com 12 cenários. Pelo segundo ano consecutivo, o ator Marks Oliveira encarnará Jesus Cristo. Esta é a segunda edição do espetáculo. Mais informações pelo telefone 2087-0049.