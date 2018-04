E os meninos ficaram adultos...

Nem tráfico nem violência. Embora ambas se façam presentes em Cidade dos Homens, que estréia hoje em 160 salas de todo o País, o filme de Paulo Morelli baseado na série de TV que surgiu como decorrência do sucesso de Cidade de Deus, o filme cult de Fernando Meirelles, tem outro tema. Cidade dos Homens teve quatro temporadas na TV. No fim da segunda, em 2003, Meirelles, sócio de Morelli na empresa O2, propôs a realização de um longa baseado nos personagens de Acerola e Laranjinha, interpretados por Darlan Cunha e Douglas Silva. Pensando no filme, Morelli plantou, na terceira temporada, o que seria sua semente na série, o tema da paternidade. É um tema recorrente no cinema brasileiro, e não por acaso. Ana Carolina fez de Trabalhadores do Brasil uma investigação psicanalítica do mito de Getúlio Vargas como pai do povo. Boa parte da produção de qualidade do começo dos anos 2000 - Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bodanzky; Lavoura Arcaica, de Luiz Fernando Carvalho; Abril Despedaçado, de Walter Salles - trata das relações autoritárias entre pais e filhos para tentar entender melhor este País continental chamado Brasil. O pai ou é ausente - Laranjinha procura o dele, Acerola hesita em assumir o filho - ou então é onipresente e o Brasil já amargou o autoritarismo de uma ditadura militar que se estendeu por décadas. Por que o tema do pai em Cidade dos Homens? Ele pode ser identificado no próprio cartaz do filme, em que o ''''m'''' de Homens é formado pelos dois garotos que dão a mão a um menininho. ''''É uma questão de responsabilidade social'''', diz o diretor Paulo Morelli, de 51 anos, pai de dois filhos, um garoto de 21, que estuda cinema, e uma garota de 19, estudante de arquitetura. Mas ele faz a ressalva - mais até do que a paternidade, o que lhe interessa é o legado. O que os pais deixam para seus filhos? O que o cinema feito com responsabilidade pode deixar para o público? Morelli trabalha atualmente numa série de filmes que intitula, provisoriamente, Os Legados Brasileiros. Pedro Malasarte é um dos personagens míticos da cultura de raiz que ele pretende abordar. Para falar de paternidade, Morelli volta-se para o ''''não pai'''' em Cidade dos Homens. Da sua experiência de filmar no morro, ele tira uma conclusão - ''''Não cabe ao cinema apontar caminhos, mas a realidade está diante dos nossos olhos. O filme termina com uma nota de esperança, por que não?'''' Morelli não é ingênuo de não perceber que o Rio vive uma situação de guerra civil, mas no morro do Vidigal e no complexo do Pavão e do Pavãozinho, ele percebe todo um esforço das comunidades para criar alternativas para seus jovens. São cursos de interpretação, de música, de capoeira. Podem ainda ser paliativos diante da extensão do problema social que se reflete no espelho deformado do tráfico e da violência, mas Morelli pensa que seria irresponsabilidade e, mais do que isso, cinismo não acreditar na possibilidade de mudança. Sem vocação para o crime, Acerola e Laranjinha vivem um momento particular. O primeiro hesita em assumir que é pai; o outro quer ser reconhecido pelo pai que o renegou. Os personagens surgiram em Palace II, o curta experimental que Fernando Meirelles e Kátia Lund realizaram como parte dos preparativos para Cidade de Deus. O longa terminou sendo criticado pelo que muitos críticos viam como defeito do curta. Para testar a imagem, o fotógrafo César Charlone usou óleo que refletia na pele dos atores. Os críticos caíram matando, vendo no recurso uma intolerável cosmetização da miséria que estaria contaminando todo o filme. A imagem inicial de Cidade dos Homens sai de Palace II, mas todos os flash-backs dos garotos, principalmente os que têm diálogos, vêm da série de TV. Logo em seguida, na praia, a pele dos garotos brilha ao sol, lambuzados de óleo e de suor. Será uma provocação de Paulo Morelli à velha polêmica do embate estética versus cosmética da fome? ''''Não quis provocar coisa nenhuma, nem pensei nisso'''', ele esclarece. Por necessidade dramática do próprio conceito de Cidade dos Homens, o filme começa solar e, depois, a fotografia, mais do que realista, fica sombria, com muitas filmagens noturnas durante a guerra do tráfico, até o alvorecer, com a promessa de uma nova família. Morelli concorda que este é seu filme mais pensado, e o melhor. Publicitário de sucesso, ele não andava muito contente da vida - como Fernando Meirelles, quando resolveu investir na carreira de cineasta. O cinema irrompeu meio de repente, quando Morelli foi convidado para dirigir O Preço da Paz. O épico paranaense teve produção complicada que se estendeu por quatro anos. Não era um filme que Morelli quisesse realizar, mas lhe permitiu iniciar a carreira de cineasta. ''''Era pegar ou largar'''', ele diz. O Preço da Paz ainda não estava pronto quando Morelli se lançou a um projeto mais pessoal, a comédia Viva Voz, cujos defeitos também lhe parecem flagrantes, mas ele não a renega, como não renega O Preço da Paz. Apenas sente que está chegando agora onde queria. Cerca de 20 milhões de espectadores assistiam a cada episódio de Cidade dos Homens. Quantos estarão interessados em ver o filme? O próprio Morelli fez três peças publicitárias para veicular nas 50 inserções que a co-produtora Globo Filmes fará em sua programação. Uma privilegia o tema da amizade e termina com a arma de Acerola na cabeça de Laranjinha. Outra enfatiza a paternidade e a terceiro mostra a cidade. Morelli não poupa elogios aos garotos. O clima era mais de camaradagem no set de TV. Ensaios não eram necessários, porque a cena se construía na hora, com improvisação. Os meninos foram mais profissionais no filme. ''''Era a despedida da série e fiz ver a eles que era o início de uma nova fase'''', diz o diretor. Darlan e Douglas correspondem. Cidade dos Homens, o filme, tem a cara deles.