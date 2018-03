E ela ainda canta A bem paginada Carol Castro, quem diria, já teve seus dias de grunge. Isso foi nos idos da adolescência, quando começou seu amor pelo Nirvana. É isso que a moça contou a Edgard no novo palco do rapaz no canal Multishow. E não é que ela ainda cantou? O repertório teve Smells Like Teen Spirit e The Ballad of John & Yoko. Edgard no Ar estreia dia 14, às 21h15, no Multishow.