É do Queen a melhor canção pop do mundo A música Bohemian Rhapsody, do grupo inglês Queen, foi escolhida a melhor música pop de todos os tempos, segundo pesquisa realizada na Grã-Bretanha pelo grupo One Poll. A canção alcançou o topo das paradas inglesas duas vezes: em 1975 e depois da morte do vocalista do grupo, Freddie Mercury, em 1991. Em segundo lugar na pesquisa ficou a música YMCA, do grupo Village People, seguida por (Everything I Do) I Do It for You, do canadense Bryan Adams. O quarto lugar coube à música de Robbie Williams Angels. Imagine, de John Lennon, ficou em 6ª posição e Dancing Queen, do ABBA, terminou em 9º lugar.