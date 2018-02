E Cristina Buarque canta no terreiro

As músicas que abrem e fecham o CD Cristina Buarque e Terreiro Grande ao Vivo (R$ 20) são do Paulo da Portela e falam de esquecimento. Elas vão, porém, na contramão do show de lançamento do álbum que comemora, hoje, o aniversário de um ano do Teatro Fecap e relembra com alegria um tipo de samba relegado ao passado. Ouça trechos do CD Cristina Buarque e Terreiro Grande ''''Hoje o pessoal só canta sucessos e não se fazem mais rodas de samba no quintal'''', diz Cristina Buarque. Mas a cantora aponta uma exceção: o grupo paulista Terreiro Grande, que resgata compositores do tempo do batuque nos quintais. Numa dessas rodas, feita em 2005, o Grêmio Recreativo Tradição e Pesquisa Morro das Pedras, que depois formou o Terreiro Grande, fez uma homenagem ao compositor portelense Alvaiade, para a qual convidou Cristina Buarque. Assim se iniciava a parceria que resulta no primeiro disco gravado de uma apresentação no Teatro Fecap - feita em fevereiro deste ano. ''''A gente pôde lançar o disco porque economizou com estúdio.'''' Um dos 15 integrantes do Terreiro Grande, Renato Martins, conta que os 37 sambas do novo CD são de terreiro. O terreiro aí não é o religioso, é o da quadra da escola de carnaval, dentro da qual se entoavam as músicas antes dos ensaios da bateria. ''''Desde os anos 60, essa prática está extinta'''', diz Martins, responsável pelo agogô. A pesquisa dos sambas de terreiro deu origem, em abril de 2001, ao sobre festas, regadas a batida de limão e feijoada, que varavam dias. A sambista revela que ela e o Terreiro Grande vão cantar, por show, três músicas diferentes que não entraram na gravação e, no bis, um partido-alto improvisado na hora. Apesar de participações em alguns CDs, desde 2000, quando fez o disco Ganha-se Pouco, mas É Divertido, um tributo a Wilson Batista, Cristina não encabeçava um projeto. Para compensar o intervalo, ela está produzindo com o grupo Samba de Fato um CD duplo com músicas inéditas e pouco conhecidas de Mauro Duarte. O lançamento está previsto para novembro. Depois das apresentações no Teatro Fecap, o Terreiro Grande tem a intenção de se reunir todo mês para continuar seu resgate dos sambas de terreiro. Embora os integrantes costumem se encontrar no Bar Patriota, no Tatuapé, zona leste, eles ainda não definiram um lugar para fazer a roda.