E comenta Donas de Casa Desesperadas

Para quem reclama da falta de originalidade de Donas de Casa Desesperadas, atração da RedeTV! clonada da famosa série americana, Lucélia Santos tem só uma informação para dar - ''''É franquia, e em franquia não se mexe, como em todos esses musicais da Broadway que estão sendo montados em São Paulo e fazem o maior sucesso.'''' Quando vendem os direitos, os americanos são muito precisos - nada se cria, tudo se copia. Talvez a própria TV brasileira pudesse fazer um similar nacional, mas não teria o charme de se chamar como o congênere americano. Lucélia admite que nunca havia assistido ao seriado. Só ao ser contratada para co-estrelar (com Sônia Braga) a versão brasileira, ela foi ver do que se tratava. Gostou bastante. Acha que, em comparação, a versão nacional não faz feio. ''''Gravamos os 23 episódios da primeira temporada. Terminamos uns três, quatro dias antes da estréia.'''' Com o trabalho no filme, ela admite que anda exausta. Só reclama da dublagem. ''''Como boa parte do elenco é argentina e foi dublada, a sensação é de estar assistindo a um enlatado.''''