E! aposta no local

O canal pago E! tem quatro projetos nacionais em andamento com a produtora SP Telefilm para este ano. O primeiro deles é o Conexão Brasil, uma revista eletrônica sobre cultura pop apresentada por Gianne Albertoni. A top já faz para o E! a cobertura das semanas de moda brasileiras. O Conexão vai estrear no dia 6 de abril, às 22 horas. Essa 1ª temporada, com 13 episódios de 30 minutos cada, aborda o eixo Rio-São Paulo e foi realizado com fundo da Ancine. Na lista do E! está a segunda temporada do Garotas da Capa, uma série de entrevistas com modelos brasileiras. Já o Elétrica mostrará, em 10 episódios de 30 minutos, as mulheres poderosas em diferentes áreas. Algo parecido com o especial As Poderosas, que o E! exibiu em programetes durante a transmissão do tapete vermelho do Oscar, no mês passado, com as mulheres mais influentes do mercado publicitário nacional. A maior novidade, no entanto, ainda está em fase de desenvolvimento e é uma versão nacional do E! News, o programa diário de fofocas do show biz: terá uma parte com o original americano e outra com conteúdo nacional, assim como é na Venezuela e na Argentina.