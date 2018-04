É apenas rock and roll, mas muito bom de gostar

Um zíper de verdade na capa do LP Sticky Fingers fez com que muito colecionador estragasse outros discos da estante. Dentro, outra provocação de Andy Warhol: um close nas partes baixas de um homem só de cuecas, com uma certa protuberância saltando à vista. Sintomático. Com rocks rasgados, blues pungentes e um certo acento country em algumas das melhores parcerias de Mick Jagger e Keith Richards, eles não deram moleza para o tédio. Era 1971 e os Rolling Stones cravaram mais um de seus álbuns clássicos, daqueles de arregaçar, da primeira à última faixa. Ouça trecho de Brown Sugar Sticky Fingers é o primeiro e o melhor de uma série de discos da superbanda que a gravadora Universal relança em versão remasterizada, todos vendidos separadamente. Além deste, o primeiro lote traz Goats Head Soup (1973), It?s Only Rock?n?Roll (1974) e Black and Blue (1976). Ainda no fim deste mês saem mais quatro (Some Girls, Emotional Rescue, Tatoo You e Undercover) e os cinco restantes (Dirty Work, Steel Wheels, Voodoo Lounge, Bridges to Babylon e A Bigger Bang) em agosto. Exile on Main Street (1972), o mais cultuado, o mais importante do período - e de toda a discografia dos Stones - ficou de fora do pacote por um bom motivo. A gravadora está preparando uma edição especial com CD duplo, faixas bônus e outros atrativos para lançar no fim do ano. Puxado pelo clássico instantâneo Brown Sugar, Sticky Fingers, ao melhor estilo drogas-sexo-e-rock?n?roll levou os Stones de volta ao topo da parada americana, feito que não conseguiam desde Out of Our Heads (1965). Até Tattoo You (1981), os próximos também chegariam todos à posição mais alta nos charts dos Estados Unidos. Depois disso, nunca mais. A versão atual em CD, como as anteriores, não têm o zíper em relevo, mas a remasterização tratou de manter o conteúdo com a consistência firme. Brown Sugar, com aquele riff de guitarra e aquela marcação da bateria de Charlie Watts, todo mundo já sabe que efeito tem, principamente em festas: entra direto na corrente sanguínea e não há careta que resista, ainda hoje, a sua pulsação. Mais adiante vêm outras faixas matadoras, não menos viciantes: Wild Horses, You Gotta Move, Bitch, Sister Morphine, Dead Flowers, Moonlight Mile. Can?t You Hear Me Knocking é uma viagem à parte, com seus mais de 7 minutos, o órgão de Billy Preston em destaque, percussão e guitarras de Keith Richards e Mick Taylor com um suingue latino que lembram Santana. Mick Jagger está com o diabo na voz. Eles se superariam no álbum duplo Exile on Main Street, no ano seguinte. Com uma sequencia de duas obras-primas, era até natural que os Stones dessem um break no trabalho seguinte. Goats Head Soup foi recebido com restrições, assim como seu sucessor, It?s Only Rock?n?Roll. Mas, claro, que não eram (e não são) de jogar fora. O tempo tratou de fazê-los melhores do que possam ter sidos avaliados na época. Sem o compromisso de provocar novas revoluções, era só rock and roll. Dancing With Mr. D, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), Silver Train, Star Star (que aparece aqui na versão censurada) e a balada Angie são os destaques de Goats. A remasterização de Goats é ruim, muito inferior à de Sticky Fingers, mas o original também não primava pela sonoridade muito clara. Já seu sucessor teve melhor sorte. Com um set de canções mais entusiasmantes, o disco é puxado, claro, por It?s Only Rock?n?Roll (But I Like it), e tem outros exemplares afins, como as dançantes If You Can?t Rock Me e Dance Little Sister. A tocante Time Waits for no One é talvez a melhor faixa. Há uma bonita balada (If You Really Want to Be My Friend) e uma ótima versão para o clássico da soul music Ain?t Too Proud to Beg, hit dos Temptations, que tem Billy Preston nos teclados. Preston também aparece em Fingerpint File, outra bela faixa de coloração negra, puxando para o funk. Desviando do rock básico, Black and Blue, é uma consequência dessa sonoridade (que ficou bem na remasterização). Em fase de transição, a banda aponta para outros rumos, fazendo uma miscelânea de gêneros, que mudam a cada faixa. Conectada ao fim do disco anterior, Hot Stuff abre este com uma batida de funk. Hand of Fate vem em seguida com batida de dance-rock. Aspirando os ares da Jamaica, a terceira é cover do reggae Cherry oh Baby. Rock funkeado, Hey Negrita é um dos achados do disco. Inspirada em Billy Preston, a balada blues Melody é outra preciosidade. Ambas formam com a balada Fool to Cry uma sequência sensacional, que termina com o vibrante rock de Crazy Mama. Recebido com reservas na época, virou mais um clássico pela ousadia da banda. Não era tão rock?n?roll, mas era Stones, portanto, bom a dar com o pau.