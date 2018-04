E-24 terá nova fase

A parceria entre Band e a produtora argentina Cuatro Cabezas ganhou novos contornos. A emissora, que já pensa na segunda temporada de E-24, reality show que mostra a rotina de hospitais públicos em São Paulo, pretende renovar em breve o contrato dos meninos do CQC - que termina em dezembro - e adiou para o ano que vem a produção de um novo programa, A Liga. Todos os três são formatos da Cuatro Cabezas. A nova fornada do E-24 já está praticamente aprovada para 2010. Sabendo disso, a Cuatro Cabezas tratou de iniciar as negociações com a Secretaria de Saúde de São Paulo, parceira na produção do reality. Parte da secretaria a indicação dos hospitais a serem visitados pelo programa. Procurada, a Secretaria de Saúde, por meio de sua assessoria de imprensa, diz que tem interesse em manter a sua participação no E-24. Para novas temporadas, a Cuatro Cabezas planeja ainda incluir no pacote hospitais da Grande São Paulo e de municípios próximos. Já A Liga, formato em que uma notícia é contada de diferentes formas, ficou para 2010 na Band. Procurada, a emissora não se manifestou sobre o assunto.