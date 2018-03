Dylan põe nova composição na internet A primeira música do novo álbum de Bob Dylan, Beyond Here Lies Nothin, já está disponível para download livre e gratuito no site do artista (www.bobdylan.com) até hoje. O álbum Together Through Life será lançado no dia 28 de abril. Produzido por Jack Frost, o disco foi gravado no ano passado impulsionado pela composição de uma nova canção, Life Is Hard, para o filme Piaf - Um Hino ao Amor, do diretor francês Olivier Dahan. Seu trabalho anterior, Modern Times, de 2006, estreou no número um na lista da Billboard como disco de platina nos EUA e ficou entre os cinco primeiros lugares nas listas de outros 22 países.