DVD faz justiça

Aproveitando o "corte" artístico que a Globo fez no especial Elas Cantam Roberto, que deixou de fora nomes como Marina Lima, Paula Toller, Adriana Calcanhotto, Rosemary e Mart''nália, vem aí o DVD com o show completo do rei. Não, não é produto da Globo Marcas, e sim da Sony Music, gravadora de Roberto Carlos. Com lançamento previsto para julho, o DVD promete acabar com a polêmica trazendo o show na íntegra. A edição do espetáculo feita pela Globo causou confusão. Das 20 cantoras que se apresentaram no Theatro Municipal, a rede cortou seis afirmando se tratar de uma "decisão artística". No entanto, Ivete Sangalo apareceu cantando duas músicas na atração. Marina Lima e Adriana Calcanhotto se irritaram, assim como Roberto, que não escondeu seu descontentamento. Em seu blog, Zizi Possi, que participou do show ao lado da filha, Luíza, chegou a dizer que o especial exibido pela emissora lhe causou "susto e frustração". Elas Cantam Roberto sairá ainda em CD. O show de rock em homenagem ao rei, que será no dia 23 de setembro, no Ibirapuera, também será lançado em DVD pela Sony.