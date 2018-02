Dúvidas sobre a fé levam a meditar sobre os humanos

Um crítico do New York Times chamou Wally Lamb de "Dostoievski contemporâneo". A comparação deveu-se aos personagens dos romances de Lamb. Eles não lutam somente contra o passado, em nome do qual cometem os grandes desatinos do presente, mas também renegam um Deus considerado cruel e sádico, embora recorrem a Ele nos momentos conturbados. Em The Hour I First Believed, o norte-americano Wally Lamb cria uma ficção a um só tempo mítica e psicológica, que aborda as gerações de uma família, guiando-se por um fio condutor - as dúvidas sobre a fé. O resultado é um tour de force, no qual preponderam a meditação sobre a condição humana e um olhar compassivo sobre os personagens. The Hour I First Believed Wally Lamb Harper Collins 740 págs., R$ 101,23