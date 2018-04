Dureza patrocinada

Conhecido por ser o reality show do perrengue total - quem não se lembra do menu com olho de cabra? -, a nova edição de No Limite, da Globo, terá, pela primeira vez, ações de merchandisings. Refrigerantes, carro, celular, produtos de beleza e até uma marca de sandália já têm seu espaço garantido no programa, que estreou ontem na Globo. Calma, não haverá festas temáticas regadas a bebidas à Big Brother Brasil. Mas provas patrocinadas e prêmios que envolvam algumas dessas regalias, sim. Em determinada altura do jogo, os participantes - que chegaram até a passar fome em outras edições - ganharão guaraná como prêmio de um dos desafios. Ligações para familiares via modelinhos da TIM também fazem parte da premiação. Sandálias da Grendene protegerão os pés dos concorrentes. Já a proteção ao olfato - veja bem, são muitos dias com areia por todos os lados, poucos banhos, muito calor - será garantida por uma marca de desodorante. Ufa! Precursor dos realities no Brasil, e até por conta disso, No Limite não teve merchandising em suas edições anteriores - uma em 2000 e duas em 2001.