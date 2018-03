Dura verdade Data estelar: A Lua continua minguando ao transitar pelo signo de Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade ainda não sabe usar a mente e, por isso, é dominada por ela, que utiliza o hemisfério esquerdo do cérebro para inventar uma realidade na qual tudo parece ser desvinculado, pois se categorizam as diferenças. Como nossa humanidade é submetida à mente que não sabe controlar, mas ao mesmo tempo é narcisista o suficiente para não assumir sua escravatura, o que resulta é uma civilização que continuamente discute sexo dos anjos e busca pelo em ovo, mas que não atina a partir do princípio da interligação de todos os acontecimentos que lhe dizem respeito, já que isso significaria, na prática, aceitar a culpa de todos os males perpetrados em pensamento, palavra e obra. Dura verdade. ÁRIES 21-3 a 20-4 Nada é seguro, tudo é incerto. Por isso, evite acomodar-se em tendências ou acordos que pareçam seguros e sólidos, as coisas andam voláteis o suficiente para ser mais sábio manter uma postura vigilante em relação a tudo e a todos. TOURO 21-4 a 20-5 A vida sossegada e prazerosa que sua alma deseja depende menos de eliminar os problemas e dificuldades e mais de tomar as decisões corretas. Viver sossegadamente é um meio para algo maior e não um fim em si mesmo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O primeiro impulso não é o mais sábio, pelo menos é isso que acontece por enquanto. No futuro, quando você tiver treinado sistematicamente sua alma na sabedoria, então será essa a atitude espontânea. CÂNCER 21-6 a 21-7 Um bom relacionamento não é algo que produza benefícios apenas para as pessoas envolvidas, mas também para o mundo em geral. Acontece que pessoas minimamente felizes irradiam uma ótima influência em todos os lugares por onde andam. LEÃO 22-7 a 22-8 As acusações colocam em relevo a alma que se atrever a proferi-las, porque só se pode perceber aquilo que se pratica. Por isso, melhor seria que ninguém ousasse brandir acusações, mas que se tocasse o barco para a frente através do perdão. VIRGEM 23-8 a 22-9 As escolhas mais sábias são perturbadas pelo excesso de esperteza. É que a esperteza, maquiada de inteligente, induz a alma a pensar apenas em si mesma. Enquanto isso, a sabedoria induz à ampliação do panorama. LIBRA 23-9 a 22-10 Seria infinitamente mais fácil se o mundo estipulasse regras sensatas e o assunto todo se restringisse a ajustar-se a essas regras. Assim seria tudo mais fácil, mas as coisas não são assim. Você precisará reinventar as regras. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O idealismo raramente é fácil de realizar, porque não se interessa pelos assuntos práticos, apenas se regozija vendo o que ainda não existe. Seria tolice deixar de lado a força do idealismo só por não ser prático realizá-la. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Os prêmios e recompensas são irrelevantes, inclusive porque representariam formas de coibir sua criatividade. Acontece que a civilização só dá prêmios às pessoas que se adequarem a ela e não a quem criar algo que a modifique. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Tome a iniciativa, avance! Você não conhecerá antecipadamente os resultados do que poderá acontecer através das atitudes ousadas que ardem no coração. É necessário atrever-se a experimentá-las na prática. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Tomar decisões insensatas faz parte do processo criativo. Porém, isso não significa que toda decisão insensata seja resultado da criatividade, porque algumas delas são pura loucura mesmo e devem ser descartadas sumariamente. PEIXES 20-2 a 20-3 Levar o romance a sério demais é o início da ruína, ou você pensava que amor poderia rimar harmoniosamente com ciúme e controle excessivo? Só a leveza e a alegria perpetua os bons sentimentos entre as pessoas que supostamente se amam.