Dupla Osgemeos termina painel 360º em Vancouver

A dupla de artistas plásticos brasileiros Osgemeos divulgou nesta quarta-feira, 3, fotos dos seus primeiros painéis 360º, pintados em Vancouver, no Canadá, como parte da Bienal daquela cidade. O mural tem 20 metros de altura e mais de 2 mil m² e foi pintado por Gustavo e Otávio Pandolfo na região da False Creek, enseada que separa o centro do restante da cidade. Este é o maior mural público já feito pela dupla e faz parte da série Gigantes, pintada anteriormente em outras cidades do mundo.

De acordo com o site oficial da dupla, o primeiro desafio foi encontrar um gênero artístico que fossem além do convencional na mostra. "A proposta da Bienal tem uma forte conexão com esculturas, então optamos por um espaço no qual a pintura pudesse se transformar, criando um diálogo entre os mundos bidimensional e tridimensional", explicam Osgemeos na página.

A escolha do False Creek - região pela qual passam mais de 10 milhões de visitantes por ano - não foi por acaso. "Para nós, a água age como uma veia, porque simboliza vida e está muito presente em nosso trabalho", afirmam.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente e fundador da Bienal de Vancouver, Barrie Mowatt, também afirmou ao site da dupla que o mural se tornará uma das obras públicas mais icônicas da história.

Entre outros artistas que participam da Bienal estão Ai Weiwei, Andy Goldsworthy, Vik Muniz e Jonathan Borofsky.