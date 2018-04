Dupla jornada

Autor da série policial A Lei e o Crime, Marcílio Moraes poderá ter jornada dupla na Record no ano que vem. Tudo porque a direção do canal encomendou a ele uma novela, para estrear em fevereiro de 2010. Marcílio já tem acertada com a rede a produção da segunda temporada de A Lei e o Crime, que, a princípio, seria para março, mas já foi adiada para o segundo semestre de 2010. Nos próximos dias, Marcílio deverá entregar a sinopse do novo folhetim à emissora. "A história se passa numa cidade pequena, fictícia, e vai girar em torno de uma conspiração política, esportes radicais e casos de amor conflituosos", conta o autor ao Estado. A última novela de Marcílio na Record foi Vidas Opostas, em 2002. A encomenda de um novo folhetim acaba engavetando a vontade do autor de transformar A Lei e o Crime em longa-metragem. Já a nova fornada da série está garantida, com 23 episódios, ao custo de R$ 600 mil cada um. A ideia é manter o elenco principal, assim como a direção de Alexandre Avancini que, sem contrato com a Record, sofre agora assédio do SBT.