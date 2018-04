Duo GisBranco se apresenta no Ibirapuera A dupla de pianistas Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco se apresenta hoje e amanhã, às 21 horas, no Auditório Ibirapuera. Elas terão dois convidados: Chico César, hoje, e Ná Ozzetti, amanhã. O Duo GisBranco fez sucesso na Virada Cultural, quando se apresentou na Praça Dom José Gaspar. As jovens instrumentistas tocarão músicas de seu CD GisBranco, lançado no ano passado, como Por Toda Minha Vida (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), Nanã (Moacir Santos), A Fala da Paixão (Egberto Gismonti) e Eternamente (André Mehmari). Os ingressos custam R$ 30. O auditório fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 2.