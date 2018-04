Duo abre série musical grátis no Cultura O duo formado pelo violinista Martin Tuksa e pela pianista Olga Kopylova abre hoje, às 20h30, o projeto Música no Século 21, no Cultura Artística-Itaim. A sequência, ainda em setembro, será com o módulo Música Degenerada. Até o fim do mês, serão mais três atrações, sempre às terças, no mesmo horário. Neste primeiro concerto, Tuksa e Kopylova interpretam sonata e fantasias de Paul Hindemith, Arnold Schoenberg, e Erwin Schulhoff além de sete peças para ópera de Kurt Weill. O Cultura Artística fica na Av. Juscelino Kubitschek, 1.830, tel. 3258-3344. Programação completa no site www.culturaartistica.com.br. Entrada franca.