Duelos de coluna A conclusão do caso do caseiro contra o ministro abre a questão. No Brasil, quando o fraco duela com o forte, ficamos sempre e invariavelmente com o superior? Ou seremos, um dia, capazes de agir movidos pelo princípio da igualdade para sermos mais intensos com quem manda, cobrando deles mais responsabilidades, justamente porque deveriam ter mais consciência do que diz respeito aos papéis que ocupam, do que os fracos, os pobres e os oprimidos? Estou convencido de que o discurso pelo povo e pelo batido "amor" aos pobres é uma fachada. Falamos em pobres para esconder o nosso viés aristocrático e a nossa crença inabalável de que somos realmente superiores. Cada partido tem os pobres que merecem. Eis um qualificativo santificado para classificar um conjunto de cidadãos brasileiros como subordinados e inferiores. Numa pesquisa realizada faz algum tempo, encontrei algo contundente. O mundo foi, é e será sempre constituído de ricos e pobres. A pobreza, dizem os informantes que se classificam como pobres, não é um defeito ou um erro, como argumentam as teorias modernas da desigualdade, mas faz parte da vida. É bíblica e natural. Aqui, o pobre surge acoplado ao rico: um não pode ser balizado sem o outro. Posteriormente, essa pesquisa foi confirmada quantitativamente com a colaboração de Carlos Alberto Almeida do Instituto Análise. Ela revela o eixo hierárquico dentro dos ideais de igualdade que, com o advento da república transitaram do campo religioso (todos são relativamente iguais perante Deus, da Virgem e dos Santos) para o campo cívico-político que declarava uma igualdade de raiz perante a lei neste mundo. Ora, essa é a questão. No "outro mundo", todos pagam, mas lá não há Supremo Tribunal Federal, governo, polícia, partidos políticos, ambições pessoais e mendacidade, exceto na cabeça dos crentes. E os brasileiros são crentes escarrados. Todos acreditam não somente numa justiça divina, pela qual os f.d.p deste mundo pagam pelo que fazem com os inferiores, MAS somente depois da morte, quando o que se demanda num regime democrático e liberal é - eis o duelo de coluna - uma justiça igualitária aqui e agora. Um sistema menos condescendente com quem está no poder e mais igualitário com quem vai aos tribunais exigir compensação moral pelo aviltamento sofrido, como foi o caso do caseiro cujos direitos constitucionais foram violados pela cúpula governamental. Continuamos do lado das hierarquias que, com a sinceridade das crenças inabaláveis, porque jamais foram discutidas e politizadas, decidem sempre pelo lado de quem está no "poder", "manda", pode e deve mentir ou "controla"; porque pode "dar", "tirar" ou "perseguir" - essas traços característico dos mais fortes (dos que "estão em cima" ou "por cima") - contra os mais fracos. Ou, eis um outro lado do duelo, começamos a mudar essa equação? Longe das disputas, os fracos são "pobres" e "oprimidos", mas quando eles se individualizam e clamam por direitos, passam de cordeiros a ingratos que perderam a sua consciência de lugar porque pretenderam - como o caseiro Francenildo Costa contra o todo-poderoso ministro Antonio Palocci - disputar com o "superior" como um igual. Eis um caso de revoltar o estômago: um conluio de ministros (inclusive com o da Justiça que, sem conflito de interesses, atuou como advogado de Palocci), um poderoso diretor de um dos maiores bancos do País, a Caixa Econômica Federal, toda uma súcia de subordinados que fazem tudo pelos chefes contra um caseiro que tinha uma conta bancária impossível para quem acabava de fazer o mensalão e não podia imaginar que alguém pudesse falar a verdade ou não ter um plano B. Eis o Partido dos Trabalhadores jogando tudo contra um trabalhador, eis a prova de que quem está por cima tudo pode no Brasil. Num sistema aristocratizado, a igualdade é afronta, renúncia do mundo ou subversão. Como é que esse merdinha ousa colocar-se contra mim? Eu, que tenho biografia e sou membro do partido que mais tem feito pelos pobres e pelos que, no plano de nossa modernidade retrógrada, os representa: os trabalhadores em geral, pois num sistema (desenhado pela escravidão) todo trabalhador é, por definição, pobre e desamparado. Todos precisam de pai ou caudilho. O remédio não prevê a igualdade, mas defensores que irrevogavelmente, como diria o senador Mercadante, os represente de modo absoluto. Eis o duelo. Quando o pobre "entra" na Justiça e troca a resignação religiosa, base do messianismo de Canudos (e de outros movimentos sociais) e que situava a salvação fora deste mundo (como, aliás, eu menciono em Carnavais, Malandros e Heróis), ele desafia essa justiça divina, trocando-a pelos códigos legais deste mundo. E demandam reparos concretos baseados numa justiça humana: conflituosa, reveladora e falível. Estamos na base do 5 a 4 para os superiores. Para o Brasil do século 21 onde todos são progressistas, honestos e de esquerda é - valha-me Deus! - um baita avanço!