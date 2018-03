Duelo de Veteranos Prepare-se para rir muito e, de quebra, ainda se emocionar com uma família muito parecida com a de todos nós. Em Mãe É Karma! (estreia como dramaturgo do premiado ator e diretor Elias Andreato), os veteranos Renato Borghi e Miriam Mehler dão um show de interpretação, auxiliados por dois coadjuvantes à altura de tanto talento, Nilton Bicudo e Olívia Araújo. O humor corrosivo e ferino das relações familiares dá o tom. Borghi e Miriam voltam a contracenar depois de 40 anos. Vale a pena.