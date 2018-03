Duda Valente é confirmado em Cannes O longa No Meu Lugar, de Eduardo Valente, vai mesmo integrar a seleção do Festival de Cannes. Como diretor premiado com a Palma de Ouro do curta na Cinéfondation, com Um Sol Alaranjado, Valente tinha direito a integrar a seleção, mas seu filme não estava entre os 20 da competição, na semana passada. Agora, é oficial. No Meu Lugar terá uma sessão especial no maior evento de cinema do mundo. Duda Valente recorre à fórmula do multiplot - que abomina no cinema do mexicano Alejandro González Iñárritu - e põe um personagem na favela. Os elogios ao diretor não cessam desde que o filme estreou em Tiradentes, em janeiro.