Duchamp inspira Fuga fora do Tempo

Há cinco anos o Centro Cultural Banco do Brasil abre suas portas para apresentar as múltiplas possibilidades da dança contemporânea na programação do Dança em Pauta, evento que tem curadoria da jornalista Ana Francisca Ponzio. Neste ano, o público poderá conferir seis criações inéditas, além de transitar por diferentes linguagens e diferentes gerações de criadores. João Andreazzi e companhia Corpos Nômades entram em cena hoje e amanhã para a estréia de Fuga fora do Tempo. Formado pela escola new dance da Holanda, país onde estudou, Andreazzi dedica-se à pesquisa de linguagem e, desde que voltou ao Brasil, intensificou o diálogo entre a dança contemporânea, o hip-hop e novas tecnologias. Em Fuga fora do Tempo, o coreógrafo inspirou-se nas idéias críticas do pintor e escultor Marcel Duchamp. Como o francês, Andreazzi se apropria de um objeto e o transforma em uma peça de arte no palco. ''''Duchamp retira um objeto do passado, coloca-o em outra perspectiva e no futuro essa peça adquire um outro significado, passa a ter uma outra história. Essa questão do tempo e da mudança de significados é fundamental para o trabalho'''', explica o coreógrafo. A passagem do tempo é o mote central de Fuga fora do Tempo. ''''No início da pesquisa coreográfica, a companhia leu diversas obras, entre elas A História da Eternidade, de Jorge Luis Borges, na qual o autor anula a idéia de presente quando parte do princípio de que jogamos a felicidade no passado ou então a projetamos para o futuro.'''' Já a proposta de discutir a passagem do tempo ganha força com a presença dos objetos em cena. Da Grande Noiva, de Duchamp, surgem os ready-made glaciais, objetos escolhidos para serem congelados e posteriormente expostos em barras de gelos. Essas peças complementam o cenário. Para Andreazzi e companhia, a metáfora do congelamento está ligada à idéia de tentar parar o tempo, de ''''congelar um momento, uma época e o descongelamento, por sua vez, está associado ao desfazer, à deterioração causada pela passagem dos anos.'''' O espetáculo conta, ainda, com projeções de vídeo. Pela perspectiva de um guarda-roupa, ou melhor, das frestas de um guarda-roupa, um performer observa a cena e, por meio do vídeo, apresenta suas impressões. A trilha sonora reúne música erudita e incidental sampleadas. Quinta e sexta-feira, o Dança em Pauta dá um salto e vai ao universo brincante com Maria Eugenia Almeida e o seu solo Casa das Miudezas. Um dos destaques da programação, essa jovem talentosa segue os passos dos pais, Antonio Nóbrega e Rosane Almeida. Na mesma data, Key Sawao apresenta o solo Hana (Quantos Anos?). Key discute a imigração, mais especificamente o corpo oriental e ocidental. Desde 1998, quando conheceu um dos introdutores do butô no Brasil, Takao Kusuno, a intérprete criadora dialoga com a expressão artística japonesa. A programação completa pode ser conferida no site do Banco do Brasil.