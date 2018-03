Duas formas de ilustração A ilustração é o mote de duas mostras em cartaz em São Paulo. No MAB-Faap, ela é apresentada na exposição Carnaval e Panorama em sua forma tradicional, por meio de trabalhos de 15 ilustradores belgas de Bruxelas e da Valônia feitos para publicações infanto-juvenis. Já na Choque Cultural, em Ilustradores, as paredes da galeria se transformam em páginas de livros com a interferência de criações de vários artistas, como Stephan Doitschinoff , Speto, Rafael Coutinho e Carlinha Barth e Rubens Matuck. Serviço Faap. R. Alagoas, 903, 3662-7198. 10h/20h (sáb. e dom., 13h/17h; fecha 2.ª). Grátis. Até 12/12 Choque Cultural. R. João Moura, 997, 3061-4051. 12h/ 19h (fecha dom.). Grátis. Até 24/12