Duas Caras na mira

Duas Caras está na mira no Ministério da Justiça. A novela, que é classificada como imprópria para 12 anos - vai ao ar a partir das 20 horas - pode ganhar nova classificação indicativa ainda esta semana. Com base em denúncias, reclamações e relatórios do próprio órgão, o MJ resolveu abrir um Procedimento Administrativo para melhor analisar o conteúdo da obra. O MJ vai assistir a alguns capítulos de Duas Caras de olho em possíveis inadequações para o horário. Se constatar que o conteúdo realmente está excedendo as normas de classificação,será recomendada a Globo que a trama seja reclassificada como imprópria para 14 anos, portanto, com exibição liberada somente após as 21 horas. A definição deve sair até o final da semana. Boa parte do zelo adotado pelo MJ surgiu após o aumento das cenas da uisqueria (uma espécie de boate) no folhetim, além da exibição à exaustão de um strip-tease realizado pela personagem de Flávia Alessandra, Alzira. Imagens de violência na trama também chamaram a atenção do Ministério da Justiça.