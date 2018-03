Duas atitudes transfiguradoras ÁRIES 21-3 a 20-4 O sucesso depende muito mais de boa vontade do que de recursos materiais. Evidentemente, tudo seria mais folgado contando com bons recursos materiais, porém, essa folga se mostraria contraproducente ao longo do tempo também. TOURO 21-4 a 20-5 Desconfie das pessoas que tentarem convencer você de que certo caminho é muito fácil e de que os resultados seriam maravilhosos. Boas conquistas não dependem de facilidades, mas de transtornos devida e sabiamente administrados. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Oportunidades que teriam parecido perdidas para sempre renascem das cinzas. O entusiasmo inicial terá de ser limitado para dedicar-se imediatamente a tomar as providências necessárias para que não volte a acontecer o mesmo. CÂNCER 21-6 a 21-7 O tempo é uma experiência mental. Por isso, convença-se de que há tempo para tudo, especialmente agora, em que sua alma está envolvida na realização de desejos divergentes, participar da rotina e de eventos passionais também. LEÃO 22-7 a 22-8 As atitudes teimosas alimentarão as razões de seus atuais adversários e enfraquecerão sua posição. Este é o momento em que você deveria fazer concessões. Isso, é claro, se quiser continuar construindo bons relacionamentos. VIRGEM 23-8 a 22-9 Teoricamente, todo mundo prefere a democracia, mas quando chega o momento em que se deve abrir mão das próprias razões porque a maioria das pessoas opina diferente, aí a alma se refugia no velho e bom estilo ditatorial. LIBRA 23-9 a 22-10 Diversos ajustes e compensações precisarão ser feitos para que a teoria consiga se transformar em prática. Esta é a parte mais delicada de todas as negociações, porque é quando o entusiasmo é posto verdadeiramente à prova. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Tudo que der mais trabalho e que seja mais difícil será também tudo que ajudará sua alma a aprimorar-se e perceber o verdadeiro valor das coisas. Pretender conquistar mais é, no fundo, desvalorizar o que já se possui. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Será impossível agir com absoluta garantia dos resultados. Nesta parte do caminho, sua alma terá de assumir os riscos e munir-se de espírito de aventura para satisfazer-se com o próprio caminho, em vez de com os resultados do próprio. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Pense e repense todos os seus planos, faça isso em nome de encontrar neles os ideais que se perderam e confundiram no meio da vontade de assegurar resultados materiais para tudo que era feito. Ressuscite os ideais. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Possuir recursos e ter vontade de realizar algo não parece ser suficiente perante as condições atuais. Você precisa levar em conta o tempo certo para a realização pretendida, ou acabará gastando excessivos recursos na empreitada. PEIXES 20-2 a 20-3 A oposição aos seus planos acabará servindo para aprimorá-los e fortalecê-los. Por isso, em vez de se desgastar em conflitos, ouça com atenção as razões e justificativas de tanta oposição, pois no ventre delas encontrará sua força.