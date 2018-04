Drinque com pedradas e diversão Juca de Oliveira usa frequentemente o termo "predador" em textos e conversas. Ele realmente têm horror à tendência humana à guerra de todos contra todos, como alertou o inglês Thomas Hobbes, expoente da filosofia moral em seu ensaio clássico, Leviatã. Este ator admirável e dramaturgo sintonizado com seu tempo poderia ter sido tentado a pregações derivadas do marxismo da juventude ou, numa mudança de rumo, enveredar pelo neoconservadorismo ressentido. Curiosa e felizmente aconteceu outra coisa. Juca ficou parecido com Mark Twain. O grande romancista americano era um temível desaforado. Embora escrevesse história com bom humor e poesia, enviava ao mesmo tempo cartas devastadoras contra as deficiências dos serviços públicos, fosse o correio ou qualquer repartição governamental. Estilos à parte, Juca vai pelo mesmo caminho. Faz comédias de espírito compassivo, mas sem deixar de "descer a lenha" como diriam seus amigos do interior paulista, onde nasceu (e sem esquecer a porção de sangue italiano que ele tem). Um pouco disso está em Happy Hour, coquetel de críticas, denúncias e deliciosas implicâncias. Eis um artista em pleno "delírio realista", expressão que não é mero jogo de palavras porque o exagero nasce da vida concreta. Dramaturgo/ator e o cidadão estão cansados, um pouco tristes e irritados com o naufrágio das instituições, a usurpação do poder por medíocres de intenções suspeitas e, por fim, a degradação das relações humanas no cotidiano das ruas. O espectador ri bastante, mas, se puder, que tente não se ver no enredo. Juca está atrás dos predadores, de todos aqueles que destroem a dignidade da função pública e as bases da cidadania ao extremo da selvageria no trânsito. Talvez alongue episódios, como os desvios conjugais de figuras menores, mas, no geral, os temas são certeiros. É interessante notar como o lançador de petardos contra a baixa política sabe observar as projeções neuróticas dos adultos em geral. A estupidez humana é flagrada no instante em que deveria haver afeto e solidariedade; e aí o dramaturgo assume a dimensão da existência mais ampla. Dessas alternâncias se fez uma obra consagrada (Meno Male, Motel Paradiso, Baixa Sociedade, Caixa Dois, Gato Viralata, Às Favas Com os Escrúpulos entre outros títulos). O espetáculo é um encontro do conversador expressivo, pleno de imagens sugestivas, com seu público. Apesar do cenário impessoal (apressada simulação de um bar), o ator e a figura pública Juca de Oliveira conseguem entrar em comunhão com a plateia, despejando desaforos contra o caos nacional, sendo irresistivelmente engraçado, sobretudo na antológica aula de palavrões. Diretor sutil, Jô Soares age como um baterista que deixa o ritmo escorrer de palhetas semi-invisíveis. Sempre parceiro do autor e do intérprete. Happy Hour é, pois, concerto de humor, protesto social e apelo à delicadeza que, um dia, existiu nesta cidade "que não tem mais fim, não tem mais fim", como escreveu o poeta Torquato Neto há mais de 30 anos. Entre pedradas cívicas e ironias insólitas, Juca faz um brinde aos admiradores do seu caloroso talento. Serviço Happy Hour. 60 min. 16 anos. Teatro Jaraguá. Rua Martins Fontes, 71, 3255- 4380. 5.ª a sáb., 21h30; dom., 19 h. R$ 60. Até 12/7