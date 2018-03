Dramaturgia brasileira é tema de debate Mário Bortolotto, Hugo Possolo, Samir Yazbeck, Antônio Rocco e Ivam Cabral estão entre os dramaturgos que participam do ciclo de debates O Autor Brasileiro nos Palcos Paulistanos, que começa hoje no Centro Cultural São Paulo. Mediados por Paula Chagas, os encontros têm como objetivo discutir a dramaturgia brasileira contemporânea a partir da experiência dos convidados. Os debates ocorrem à terças, sempre às 20 h, até o dia 24. A participação é grátis e aberta a todos os interessados. A programação completa pode ser conferida no site www.centrocultural.sp.gov.br. O CCSP fica na Rua Vergueiro, 1000, tel. 3397-4002.