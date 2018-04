Dramatugia nas alturas É noite. Um grupo se aglomera diante da fachada do Teatro Mars. Lá no alto o ator Marçal Aquino faz evoluções pendurado numa corda e nessa situação de visível instabilidade busca caminhar como se estivesse em chão seguro. Vai conseguir? A cena faz parte da preparação do novo espetáculo do Teatro da Vertigem, Kastelo, livremente inspirado no romance O Castelo, de Franz Kafka. E a distância evidente entre desejo e possibilidade de êxito é tema que perpassa toda essa criação. O treinamento de alpinista não é mera firula. Como já é esperado desse grupo que nasceu fora do palco tradicional, Kastelo radicaliza a tendência do Vertigem para a intervenção urbana e ocupa mais um espaço inusitado. Desta vez a atuação será sobre andaimes na fachada do Sesc da Avenida Paulista, a estreia está prevista para outubro e tudo ainda é processo. Um saudável caos criativo toma conta da sala de ensaio na sede do grupo, o outro local de preparação, que imediatamente remete ao filme Dogville, de Lars von Trier. Semelhança de mão inversa, pois foi o cineasta que inspirou-se na estética teatral. Tiras de fita crepe demarcam no piso os dois andaimes em forma de L que vão tomar as fachadas frontal e lateral do prédio envidraçado do Sesc. São os chamados ?balancinhos?, suportes com 80 cm de largura, móveis, sustentados por cabos, usados em obras e para limpeza de vidros. Devem movimentar-se verticalmente por cerca de seis metros, suspensos mais ou menos a 30 metros do solo. Sobre os atores incidirá a iluminação criada por Guilherme Bonfanti, que vai precisar de equipamentos de ponta para imprimir a intensidade por ele desejada sem reflexos ofuscantes. E ainda haverá projeções captadas por microcâmeras de segurança, presença cada vez mais constante no espaço urbano. "Acho que vai ficar lindo, mas não interessa o efeito, tem que ter humanidade, é o que a Lili mais quer", argumenta a atriz Luciana Schwinden. ?Lili? é Eliana Monteiro, a diretora de Kastelo, integrante do Vertigem desde sua fundação, assistente do diretor Antonio Araújo em todas as montagens da chamada trilogia bíblica e também de BR3, montagem realizada sobre barcos no Rio Tietê, que lhe valeu indicação ao Prêmio Shell pela direção de arte. Pouco antes de um ensaio acompanhado pelo Estado, ela falou sobre as conexões que busca O Castelo de Kafka, as cenas de Kastelo e os problemas da chamada ?sociedade da vigilância? na qual nos coube viver.