Dr. House Três integrantes do CQC, da Band, vão operar Fernando Collor no programa - ou melhor, um figurante que representa o ex-presidente. É tudo de mentirinha no quadro Cirurgiões, disposto a levar personalidades à mesa de cirurgia, para descobrir o que cada um tem dentro. Estreia segunda-feira. Dilma Roussef e Ronaldo também serão alvos.