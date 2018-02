''''Dr. Beleza'''' estréia na RedeTV! Estréia hoje, às 20h40, na RedeTV!, a série Dr. Hollywood. Protagonizada pelo cirurgião Robert Rey, conhecido por aqui como Dr. Beleza, a série que virou hit no Estados Unidos tem foco no mundo da cirurgia plástica. Exibida na TV paga pelo canal E! como Dr.90210, a produção ganha aqui a apresentação de Daniela Albuquerque. Além de detalhar a rotina dos pacientes de Dr. Rey desde a primeira consulta até o pós-operatório, a série também retrata o emocional de quem passa por uma mesa de cirurgia e um pouco da rotina do médico.