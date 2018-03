Dóris Monteiro e Billy Blanco dividem o palco De hoje a domingo, às 19 h, a Caixa Cultural São Paulo da Praça da Sé (Praça da Sé, 111, centro, tel. 3321-4400), recebe um encontro histórico entre Dóris Monteiro e Billy Blanco. A cantora carioca, que gravou mais de 30 discos e chegou a ser chamada de Rainha do Rádio, na década de 1950, interpretará clássicos que ficaram eternizados em sua voz, como Mudando de Conversa, Dó Ré Mi e Conversa de Botequim. O compositor paraense, que tem mais de 60 anos de carreira, apresentará seus sucessos, como Tereza da Praia e Pistom da Gafieiria (parcerias com Tom Jobim) e Samba Triste (com Baden Powell). A entrada franca.