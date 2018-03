Doris e Hudson, quanto mais quente... Primeira e melhor comédia da série com Rock Hudson e Doris Day, Confidências à Meia-Noite, às 17h40 no canal TCM, ganhou o Oscar de história (e roteiro) e o curioso é que, naquele mesmo ano, 1959, Hollywood poderia ter premiado outra comédia - Quanto Mais Quente Melhor, de Billy Wilder, até mesmo pelo sensacional roteiro de Wilder e I.A.L. Diamond. Doris vive às turras com Hudson porque compartilham a mesma linha telefônica - que ela precisa para trabalhar e ele usa para intermináveis paqueras. Dá para se divertir bastante e o diretor Michael Gordon ironiza o que na época era segredo de Estado - várias piadas tratam da ambiguidade dos papéis sexuais e você sabe que o varão Hudson na verdade era gay (e não saía do armário para não prejudicar a carreira).