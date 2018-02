Dono do morro Depois de matar o chefe do tráfico, Nando (Ângelo Paes Leme) se torna líder do morro, ao lado de Lacraia (Aline Borges) e Valdo (Silvio Guindane). Para comemorar, organizam um baile funk. A cena vai ao ar no segundo episódio de A Lei e o Crime, da Record. Dia 12, às 23 h.