Domingo tem Plínio Marcos na TV Cultura Acaba de estrear, no Instituto Capobianco, a mais recente peça dirigida por Marco Antonio Braz, Ay, Carmela!, texto de José Sanchis Sinisterra que já rendeu filme de Carlos Saura. Pois quem quiser conhecer melhor o trabalho desse diretor tem uma boa chance de fazer isso amanhã à noite, e sem sair de casa. A TV Cultura exibe à meia-noite o teleteatro Quando as Máquinas Param, peça de Plínio Marcos que retrata um casal que se ama profundamente, mas cuja relação se abala quando ele perde o emprego. É também a oportunidade de conhecer o trabalho de Maurício Marques, que atua no palco, em Ay, Carmela!, e também na telinha.