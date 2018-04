Domingão faz maratona na Argentina Desafios na água, na lama, esteiras rolantes... Vem aí mais uma daquelas gincanas repletas de tombos que fazem sucesso no Domingão do Faustão. Dessa vez, a competição ficou mais chique, é adaptação do formato da Endemol Wipeout e foi gravada no Parque Benavidez, em Buenos Aires (Argentina). Lá, 64 participantes, 16 por episódio, vão se enfrentar em muros de escaladas, camas elásticas e piscinas em uma competição dividida em quatro etapas. Batizada de Maratona do Faustão, a brincadeira estreia no dia 19, no Domingão, da Globo.