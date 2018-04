Dominar a mente DATA ESTELAR Vênus em trígono com Netuno e quadratura com Urano; Lua é quarto crescente no signo de Escorpião. O Universo é uma obra inacabada de infinitas possibilidades, as quais, no caso de nossa humanidade, são decididas no íntimo dos pensamentos. Até poucas décadas atrás esta afirmação era feita em hermético segredo nas escolas iniciáticas, mas o próprio fato de poder ser escrita numa coluna de astrologia e compreendida por milhares de pessoas prova a grande mudança que se opera em nossa civilização. Ainda que nenhum de nós consiga estabilizar a ideia de sermos cocriadores do Universo o tempo inteiro, a consciência de sermos assim nos aproxima de um tipo de responsabilidade que, com o passar de poucos anos, será a base de uma civilização calcada em verdades cósmicas. Dominar a mente é a chave que abre todas as portas do futuro. Só isso. Áries >>21-03 a 20-04 Todo o bem-estar que a sua alma busca cheia de saudade será encontrado em laços de pura e verdadeira confiança. Sem a confiança não se pode pretender bem-estar, porque os relacionamentos seriam cheios de suspeita e tensão. Touro >>21-04 a 20-05 O espírito sempre está disposto a enviar as suas graças abundantes, mas a personalidade nem sempre está com essa disposição toda. Em muitos casos, a personalidade prefere passar o tempo queixando-se de dificuldades. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Nenhum remédio pode beneficiar uma pessoa que não deseja melhorar. O remédio é apenas um meio, porque o verdadeiro impulso da cura ou da superação de obstáculos consiste na força de vontade. Sem ela, nada feito. Câncer >>21-06 a 21-07 As pessoas tentam se convencer de que um bom argumento consegue fazer com que a realidade não seja enfrentada. É verdade, mas só por alguns instantes, porque em algum momento do futuro a realidade terá de ser enfrentada. Leão>> 22-07 a 22-08 Não é de todo mau recomeçar tudo do zero, porque assim você ganha mais uma oportunidade de apreciar o tesouro que é estar vivo, vivo entre o céu e a terra. Qualidades preciosas são comumente desvalorizadas ao longo do caminho. Virgem >>23-08 a 22-09 Enquanto não houver dúvida ou irritação, a corrente de possibilidades tenderá ao infinito. Porém, nos momentos de ira, cobiça e medo, as possibilidades se estreitarão até tornar-se nulas. Domine a corrente de estados de ânimo. Libra >>23-09 a 22-10 As pessoas se maravilham ante a velocidade da comunicação fornecida pela tecnologia da atualidade, mas ainda aprenderão a usar o poder do pensamento, para o qual o infinito é o limite. Este é o próximo passo da humanidade. Escorpião >>23-10 a 21-11 A feliz combinação de ingredientes existenciais e relacionamentos pode eventualmente ser perturbada, mas não pode nunca ser destruída. Você só se afasta de tais condições ao não acreditar que elas sejam realmente possíveis. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Enxergar com os olhos do coração não é nenhuma metáfora. Os olhos do coração enxergam a unidade que existe por trás da diversidade que compõe aquilo que você chama de realidade. Essa unidade é, de fato, o seu único refúgio. Capricórnio >>22-12 a 20-01 O coração aspira à construção, tudo o que for destrutivo nada tem a ver com o coração. Quando você sentir a sua alma tomada pela irritação destrutiva, saiba que, em primeiro lugar, é isto que precisará ser combatido firmemente. Aquário >>21-01 a 19-02 Semeie o bem através de cada olhar, cada toque e gesto e, assim, o seu coração crescerá em tamanho e qualidade. Nem tudo será um mar de rosas, com certeza, mas no fim o sacrifício terá valido a pena. A colheita será gloriosa. Peixes >>20-02 a 20-03 É notável que o seu coração absorva com naturalidade os acontecimentos terríveis, mas reaja com muita força perante alguns detalhes. Isso causa perplexidade, mas traduz fielmente a complexidade do próprio coração.