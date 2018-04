Dolores: sim, existe vida além dos Cranberries

Ficou cinco anos longe dos palcos. Nesse período, ela compôs músicas com diferentes estados de espírito, sobre nascimento e morte - sua madrasta morreu, ela se casou de novo, teve uma filha, Dakota, cantou no disco do italiano Zuchero e colaborou com o compositor Angelo Badalamenti, que faz as trilhas do diretor David Lynch. Agora, de volta aos palcos, ela traz ao Brasil o repertório de um disco inédito, Are You Listening?, e a mesma voz trêmula e de registro estranho, meio celta, bonito, sempre emoldurado por muitos teclados. ''''Não é exatamente um recomeço. É apenas uma continuação. Toquei em uma grande banda e agora tenho uma grande banda de novo'''', diz ao Estado por telefone, do Chile, a cantora irlandesa Dolores O''''Riordan, sobre sua carreira-solo. Durante 17 anos, ela foi a voz à frente do grupo Cranberries, ''''a segunda maior banda pop da Irlanda'''', um sucesso planetário que chegou a vender 40 milhões de discos. Estaria Dolores preparada para deixar de ser um hype massivo, tornar-se um prazer restrito a um menor número de paladares musicais? ''''Eu nunca fui hype, nem nunca me preparei para ser hype. Nunca fui realmente famosa, não daquele tipo que não pode sair de casa'''', afirmou Dolores. ''''Sou muito orgulhosa do trabalho que fiz com os Cranberries e sei da importância daquelas canções para muitos fãs. Então, faço o show com uma combinação dos velhos hits e as novas músicas.'''' Educada em um convento na cidade irlandesa de Limerick, ela constituiu uma família numerosa. Tem quatro filhos, o que a impediu durante anos de fazer turnês muito extensas. Quando surgiu com os Cranberries, definiram sua banda como um cruzamento bem-sucedido de U2 com Sinéad O''''Connor, com a lírica muito passional e romântica e a voz delicada. Ela elogia a nova leva de cantoras britânicas, especialmente Amy Winehouse e Lilly Allen. Muito da sonoridade dos Cranberries vinha não só da voz de Dolores, mas também das ligações que a banda mantinha com os ecos dos anos 80, como as guitarras de Johnny Marr e os teclados de The Edge, do U2. Dolores diz que não está tentando se descolar dessa imagem criada com os Cranberries, mas buscou reforços para realizar seu primeiro disco-solo, que tem 12 faixas originais. A mais bacana, Ordinary Day, é dedicada à sua filha caçula. A produção é assinada por Dan Broadbeck e pelo aclamado Youth (que trabalhou com Paul McCartney e U2). O último álbum de estúdio dos Cranberries tinha sido lançado em 2001. A cantora contou da sua emoção em ser recepcionada por dezenas de fãs em Buenos Aires e em Santiago. Poucos dias antes, ela teve um probleminha de saúde em Washington, nos Estados Unidos, e teve de cancelar o show lá. Entre canções mais antigas, como Linger, You and Me, Zombie e Just My Imagination, Dolores deve lançar mão de suas novas, como Apple of My Life, Loser, Black Widow e Ordinary Day.