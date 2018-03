Dois robôs Com relação ao robô Da Vinci, que faz cirurgias de precisão milimétrica, que o grupo de cirurgiões do Sírio Libanês viajou para comprar, como foi mencionado na coluna, o Hospital Albert Einstein se apressa em informar que acabou de comprá-lo. Carta do presidente Claudio Lottenberg aos médicos da instituição, de sexta-feira, dá a boa nova.